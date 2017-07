Acidente envolvendo caçamba e motocicleta Na BR163 próximo ao município de Trairão

O sinistro aconteceu por volta das19h:30min da noite desta terça-feira(11), na BR 163 próximo ao município de Trairão, envolvendo uma motocicleta e uma caçamba.

De acordo com informações a caçamba ia entrando na furma onde ficava a antiga CBMI, quando o condutor da moto Genivaldo Rodrigues de Sousa de 35 anos de idade, bateu no meio do veículo, sofrendo uma batida forte na cabeça e no momento estava sangrando muito. A GUPM composta pelos militares Sargento Costa Maia, Cabos Genilson, Luis e Barreto, estive no local para controlar o trânsito na BR, em virtude de ser um loal escuro e também para evitar um acidente maior devido o fluxo das carretas. O vítima foi atendido ainda no local pelo SAMU e conduzido para o HMT.

Ainda segundo informações o Motorista da Caçamba Valter Texeira de Almeida prestou todo socorro a vítima e logo depois se apresentou espontâneamente na delegacia, segundo informações o culpado foi o motoqueiro que estava trafegando no escuro com a moto sem farol.

Segundo Relatos a vítima estava com cheiro muito forte de bebida alcoólica. Mais a vítima foi socorrida mas infelizmente faleceu na madrugada desta quarta-feira(12), depois que foi feito a cirurgia na cabeça.

O Motorista responde em liberdade crime de trânsito culposo quando não há intenção de matar.

Fonte: plantao24horasnews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...