Acidente envolvendo duas motocicletas deixa um ferido

Mais um acidente de trânsito foi registrado nas imediações do Jornal Folha do Progresso, na rua Planalto em Novo Progresso.

De acordo com as informações colhidas pela nossa reportagem no local, um motoqueiro identificado por Carlos Antonio Marques Pereira ,46 anos, que trafegava com uma velocidade considerável seguia pela rua Planalto, momento que uma moto Honda CG de cor preta colidiu na traseira da Honda Bros que pilotava. O condutor da moto da frente (Bros) e o carona foram jogados ao chão.

Segundo informações do nosso repórter Ricardo Foresti, que flagrou o momento do acidente, o condutor da moto que recebeu o impacto na traseira, devido à força da velocidade que ele vinha foi lançado por aproximadamente 3 metros de distância. Momentos depois a o SAMU chegou ao local.

O Piloto Carlos Antonio foi socorrido com ferimentos no rosto.

O Piloto da motocicleta Honda que colidiu na traseira não foi identificado e se evadiu do local.

Por Redação Jornal Folha do Progresso (Foto Ricardo Forresti)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...