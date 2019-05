Acidente envolvendo duas motos deixa um motociclista com ferimento grave em Novo Progresso

(Foto:Via WhatsApp/Jornal Folha do Progresso) – Um acidente envolvendo duas motos deixou um dos pilotos com ferimento grave no final da tarde desta quarta-feira (29) em Novo Progresso.

A batida foi na rotatória da avenida Jamanxim com Orival Prazeres.

Segundo apuração do Jornal Folha do Progresso, uma das motos seguia pela Avenida Orival Prazeres , sentido centro, quando passou pela rotatória e bateu de frente com a outra motocicleta.

Com a batida, um dos motociclistas caiu e fraturou a perna.

O rapaz que estava na outra moto se evadiu do local, o motorista acidentado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com fratura exposta em uma das pernas. O acidente aconteceu por volta das 17h50mn desta quarta (29)

Até a publicação desta reportagem não havia informações do estado de saúde dele.

