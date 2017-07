Acidente grave na BR-316 deixa uma pessoa morta e vários feridos

Segundo informações, o veículo envolvido perdeu o controle e bateu em uma caçamba.

Na tarde de ontem (23), ocorreu um acidente grave na BR-316 deixando uma pessoa morta e vários feridos. O médico peruano Humberto Gustavo Navea Torres e familiares seguiam para Fortaleza. Eles residiam no Pará e se envolveram em um acidente grave no povoado Piratininga, entre as cidades de Bacabal e Alto Alegre.

Testemunhas relataram que o peruano, que conduzia uma caminhonete Hilux, teria perdido o controle do veículo e batido na lateral de uma caçamba que estava vindo de Santa Luzia do Tide, carregada de asfalto.

Com o impacto, a caçamba chegou a tombar, e a Hilux capotou por várias vezes, parando do outro lado da pista. As informações são de que a família estaria vindo de Altamira do Pará, com destino ao Ceará.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Bacabal, uma guarnição do destacamento da Polícia Militar da cidade de Alto Alegre do Maranhão, COSAR, e uma ambulância do SAMU de Bacabal estiveram no local, auxiliando e prestando os primeiros socorros às vítimas. As crianças, a mãe delas, o motorista e a mãe do médido foram encaminhadas ao Hospital Geral de Peritoró.

O peruano encontra-se no centro cirúrgico. A mãe dele está na UTI do mesmo hospital. Já a esposa está internada no Alto Alegre juntamente com uma criança. A outra criança foi levada para o hospital macrorregional de Coroatá-MA. A tia do médico morreu no local do acidente.

