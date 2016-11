ACIDENTE GRAVÍSSIMO COM CARRETA E MICRO-ÔNIBUS NO DISTRITO DE CARACOL, MUNICÍPIO DE TRAIRÃO DEIXA MORTOS E FERIDOS.

Agora pouco chegou a informação de que um gravíssimo acidente aconteceu no distrito de Caracol, município de Trairão.

Segundo informações repassada pelo Sargento PM Costa Maia há pelo menos 6 pessoas que veio a óbito não resistindo os ferimentos, e vários feridos o motorista da carreta e uma senhora em estado gravíssimo. Militares do corpo de bombeiros de Itaituba foram acionadoss para ir ao local para socorrer as vitimas do acidente.

Ja de imediato foi passada a informação que não precisaria a viatura do bombeiro ir mais ao local do acidente pois as vítimas já tinham sido deslocadas pro trairão em duas ambulâncias. O IML já foi acionado e estão se deslocando para o local e fazer a remoção dos corpos. O acidente envolveu um micro-ônibus e uma carreta. Daqui a pouco mais informações.

