Acidente mata 1 e fere outro na estrada de acesso a garimpo no Cripurizão

Segundo informações (não oficiais ), as vítimas retornavam do garimpo para a comunidade quando o motorista perdeu o controle de um veículo em uma curva e capotou, fazendo com que o motorista e o passageiro fossem arremessados.

O Torneiro mecânico Valdecir morreu e outro ficou gravemente ferido na tarde deste domingo (24) em acidente em estrada vicinal que liga Garimpos nas proximidades do distrito de Cripurizão no município de Itaituba.

