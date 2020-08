Acidente mata pai e filho de 3 anos e deixa três mulheres feridas na BR-163 em MT

Carro saiu da pista e capotou.

Kerlly Vieira, de 34 anos, e o filho morreram no acidente — Foto: Instagram – Reprodução

O gerente de uma loja de calçados e o filho dele, de 3 anos, morreram em um acidente, na BR-163, em Nova Mutum, na região norte do estado, neste sábado (15). O carro em que Kerlly Vieira, de 34 anos, e o filho Mateus Vieira estavam capotou.

A mulher de Kerlly e outras duas pessoas que estavam no veículo de passeio ficaram feridas e foram socorridas.

Pai e filho faleceram no local do acidente.

De acordo com a Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia, por volta de 12h, o Ônix, com placas de Belo Horizonte (MG), em que as vítimas estavam saiu da pista e capotou às margens da estrada.

As vítimas com ferimentos foram encaminhadas a um hospital em Nova Mutum.

Ainda não há detalhes do que teria causado o acidente.

Uma equipe de perícia deve ir até o local.

Por G1 MT

15/08/2020 15h22

