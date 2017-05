Acidente na BR-010 deixa três mortos e um ferido, no sudeste do Pará

Testemunhas contaram que chovia na hora do acidente. O motorista da caminhonete teria perdido o controle da direção, batido em um barranco e retornado a pista, quando colidiu com o caminhão.

Um acidente deixou três pessoas mortas e uma ferida na BR-010, em Ulianópolis no sudeste do Pará, na terça-feira (30). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida entre a caminhonete, que pertence ao INSS, e um caminhão ocorreu no quilometro 65 da rodovia.

Testemunhas contaram que chovia na hora do acidente. O motorista da caminhonete teria perdido o controle da direção, batido em um barranco e retornado a pista, quando colidiu com o caminhão. o motorista do caminhão não ficou ferido, apenas o carona teve escoriações leves. Já o condutor da caminhonete foi socorrido e levado para o hospital de Ulinanópolis.

Todas as pessoas que estavam na caminhonete eram servidores do inss, e iam fazer uma fiscalização. O Instituto de Previdência Social não soube precisar o município de origem da equipe. A pista permaneceu interditada até a noite a noite de quata.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

