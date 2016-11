Acidente na BR-163 deixa mortos e feridos, dois de Novo Progresso

Nove mortes foram confirmadas oficialmente até agora no acidente envolvendo o Micro Ônibus da empresa Borburê que saiu de Itatiuba com destino a Novo Progresso na tarde deste domingo (20).

Sobreviventes do acidente relataram que o motorista da carreta teria perdido o controle do veículo, bateu em uma caminhonete e atingiu o micro ônibus, que seguia da cidade de Itaituba em direção ao município de Novo Progresso com dezessete passageiros. Seis pessoas morreram no local do acidente e duas morreram em ambulâncias a caminho de hospitais, outra morreu no atendimento de emergência na cidade de Trairão outras nove ficaram feridas entre elas quatro foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Itaituba.

Uma Mulher em estado grave foi transferida nesta segunda-feira para cidade de Santarém distante 800 quilômetros de Itaituba.

Um Policial Militar estava entre as vitimas, recebeu primeiros socorros no hospital da cidade de Trairão esta sendo transferido para Belém.

Entre os mortos estão os motoristas do micro ônibus dois passageiros são moradores da cidade de Novo Progresso, Naldo e Edson (Foto), outros cinco ainda não foi divulgado os nomes e suas respectivas residências.

Os corpos das duas vitimas de Novo Progresso estão sendo velados em itatiuba.

(Aguardem mias informações)…

