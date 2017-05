Acidente na BR-163 em Sinop deixa um morto

O acidente envolvendo uma carreta Volvo FH carregada com soja e uma Honda Titan Vermelha, placa de Vera, foi agora há pouco, na rodovia federal, na rotatória de acesso ao bairro Vila América (próximo ao rio Preto). De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão transversal entre os dois veículos. O condutor da moto, identificado como Tiago Ramos Azevedo, 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos. As causas do acidente começam a ser apuradas. A carreta parou a vários metros de onde houve o impacto.

O tráfego no trecho onde houve o acidente ficou em uma pista por mais de uma hora para que a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Civil fizessem os procedimentos e liberassem o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Equipes da concessionária que administra a rodovia estiveram no local e sinalizaram a pista.

