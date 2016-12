Acidente na BR-163 entre Peixoto e Matupá causa 4 mortes

Um acidente entre um Fiat Strada e um VW Gol, branco (placas de Novo Mundo), no final da tarde, na BR-163 entre Peixoto de Azevedo e Matupá, deixou 4 mortos – um homem, uma mulher e duas crianças (uma filha da mulher). O tenente Herbe Rodrigues da Silva, da Polícia Militar, informou ao Só Notícias, que as vítimas estavam no Gol. O motorista do Strada está hospitalizado.

Um menino chegou a ser socorrido com vida, mas faleceu no hospital. “As vítimas que morreram são de Peixoto de Azevedo. A colisão foi frontal e uma das hipóteses do acidente é ultrapassagem indevida”, acrescentou o tenente. Morreram Ademir Ferreira dos Santos, 43 anos, que conduzia o Gol, e Edilene Menezes.

Bombeiros socorreram um dos feridos. Peritos fizeram levantamento para apontar o que ocasionou a violenta colisão. A BR-163 ficou parcialmente interditada por algumas horas.

Os corpos estão sendo encaminhados ao Instituto Médico Legal em Sorriso (300 km de Peixoto) para serem feitas necropsias (não haveria equipe de plantão neste fim de semana em Peixoto).

Fonte: Só Notícias/Editoria com Edney Menezes, Herbert de Souza e Cleber Romero

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...