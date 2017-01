Acidente na BR-316 deixa uma pessoa morta.

Foto: Victor Furtado -Uma pessoa morreu na manhã deste domingo (1) em um acidente no quilômetro 72 da rodovia BR-316, no município de Castanhal, no nordeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um carro perdeu o controle da direção e se chocou com a lateral de um caminhão. A vítima foi identificada como Janderson Henrique Sabino, 25 anos.

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu às 6h30, quando um veículo invadiu a contramão da pista e bateu na lateral de um caminhão. Em seguida, o condutor perdeu o controle e chocou-se com outro caminhão. A vítima que estava no carro foi arremessada para fora do veículo. Ele morreu no local.

Ainda segundo a PRF, há suspeita de que Janderson dirigia sob efeito de bebida alcoólica. Dentro do carro foram encontrados um isopor e uma caixa de uísque.

Por ORM

