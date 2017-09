Acidente na estrada da prainha deixa motorista e criança feridos;vídeo

Um casal estava no veiculo VW (Volkswagen) de cor vermelha com uma criança o motorista e a criança ficaram feridos, e foram socorridos pelo SAMU, os dois foram atendidos na emergência do HMNP e passam bem.

Informações dão conta de que o condutor do veiculo perdeu o controle da direção e para evitar bater de frente com motocicleta saiu da pista e capotou.

