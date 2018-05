Acidente na PA-415 próximo de Altamira deixa uma pessoa morta

O carro da Secretaria de Saúde de Vitória do Xingu teria derrapado na pista que estava molhada. O motorista perdeu o controle do veículo, bateu num poste e capotou.

Um homem morreu e outro ficou ferido durante um acidente no quilômetro 23, da PA-415, que liga Altamira, a Vitória do Xingu, no sudoeste do estado. O carro da Secretaria de Saúde de Vitória do Xingu teria derrapado na pista que estava molhada. O motorista perdeu o controle do veículo, bateu num poste e capotou.

Walterlian da silva nogueira, de 29 anos, que dirigia o carro morreu na hora. A outra vítima, Rodrigo lima pereira, de 21 anos, que estava no banco do carona ficou gravemente ferido e levado para o hospital regional da transamazônica, em Altamira.

O estado de saúde do paciente internado é grave.

