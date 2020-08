Acidente na transgarimpeira mata empresário de Novo Progresso; carro ficou de rodas pra cima

(Foto:WhatsApp Jornal Folha do Progresso) – O empresário Baiano do Hotel Nossa Senhora Aparecida (Hotel dos Garimpeiros), morreu em um acidente de trânsito por volta das 11h40 desta terça-feira (25) na rodovia PA Transgarimpeira , três quilômetros distante da comunidade de Jardim do Ouro.

O veiculo era conduzido por Alan de Almeida Vasconcelos , motorista da Camioneta L200 Triton – Mitsubishi , cor prata, com mais oito passageiros cinco dentro do veículo e três na carroceria (incluindo Baiano), conforme informação de um sobrevivente o veiculo seguia em alta velocidade quando bateu em um buraco e tombou.

As informações foram repassadas por um passageiro (sobrevivente) que relatou em áudio via WhatsApp. O veiculo bateu em uma vala e a camionete subiu uns três metros de altura e baixou no chão já com o teto no chão,disse.

A rodovia transgarimpeira é sem pavimento,com algumas ondulações na pista e o motorista perdeu o controle do automóvel, e causou o acidente.

Baiano bateu a cabeça foi socorrido não resistiu e morreu no Hospital. Um passageiro foi lançado do veiculo outros permaneceu dentro todos foram socorridos com vida a e levadas para o Hospital de Moraes Almeida. Somente dois esta internado, não temos informação do estado de saúde.

O velório esta acontecendo na residência do empresário , rua José Anchieta no bairro Santa Luzia nas dependências do Hotel Nossa Senhora Aparecida em Novo Progresso. O Sepultamento será pela manhã desta quarta-feira (26) no cemitério Municipal.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...