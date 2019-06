Acidentes com motoristas alcoolizados aumentam no Pará

Índice foi de 12% a 18%, de acordo com pesquisa inédita divulgada pelo Cisa (FOto:Fabio Pozzebom – ABr)

O índice de acidentes de trânsito que resultaram em internações e tiveram como causa o uso de álcool chegou a 18% em 2017, no Pará, um crescimento de 6% em relação ao ano de 2010. Os dados são da publicação inédita Álcool e Saúde dos Brasileiros, lançada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa) no momento em que a Lei Seca completa 11 anos e que traz os números da perigosa combinação entre álcool e direção no contexto nacional. Segundo a pesquisa, os acidentes de trânsito são a segunda principal causa de internações relacionadas ao uso de álcool no país, correspondendo a 10,6% desse tipo de atendimento.

Acidentes de trânsito também interrompem a vida de mais de 1,3 milhão de pessoas anualmente, sendo essa a maior causa dos óbitos de crianças e jovens com idade entre 5 e 29 anos. Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que até 50 milhões de pessoas no mundo sofrem lesões não fatais, muitas delas resultando em incapacidade. Devido à gravidade do tema, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável fixou uma meta ambiciosa quanto à segurança no trânsito, que consiste em reduzir pela metade, até 2020, o número de mortos e feridos por acidentes de trânsito em todo o mundo.

O levantamento do Cisa indicou que, no Pará, dentre as internações e mortes parcial ou totalmente atribuíveis ao álcool, os acidentes de trânsito corresponderam a 18% das internações e 14% das mortes deste tipo no estado. A pesquisa também apontou que a condução de veículo motorizado após consumo de bebida alcoólica entre a população paraense aumentou de 5,6% em 2016 para 6,6% em 2017.

Dados do Ministério da Saúde apontam, entretanto, a redução de 27,4% no número de mortes por acidentes de trânsito nas capitais brasileiras entre 2010 e 2016, o que poderia estar relacionado à Lei Seca e outras ações, como o Programa Vida no Trânsito. Mas ainda há brasileiros que insistem em dirigir após consumir álcool. Dados do Vigitel 2017, inquérito do Ministério da Saúde, indicam que 6,7% dos entrevistados declararam conduzir veículo motorizado após o consumo de qualquer quantidade de álcool, sendo essa porcentagem maior entre o sexo masculino (11,7%) em comparação ao sexo feminino (2,5%), mais evidente em indivíduos de 25 a 34 anos e com tendência a aumentar com o maior grau de escolaridade.

Controle deve ser ainda maior

De acordo com o Cisa, é fundamental reforçar para a população que, mesmo em quantidades relativamente pequenas, a ingestão de bebida alcoólica aumenta consideravelmente o risco de envolvimento em acidentes de trânsito. Além de prejudicar funções indispensáveis à segurança ao volante, como a visão e os reflexos, o álcool diminui também a capacidade de discernimento e, em geral, é associado a outros comportamentos de alto risco, como excesso de velocidade e falta do uso de cinto de segurança.

“Programas de prevenção e fiscalização continuam necessários para sensibilização e conscientização dos motoristas, assim como pesquisas científicas para avaliar o impacto de leis como essa (Lei Seca) no comportamento de beber e dirigir. Somos a favor do aumento do número e frequência de blitz policiais e ampliação das áreas fiscalizadas. Essas ações contribuem para que o motorista tenha a percepção clara de que poderá ser parado e submetido a testes para verificar a embriaguez”, destaca o presidente executivo do Cisa, Arthur Guerra.

Poe:Redação Integrada de O Liberal

