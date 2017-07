Acidentes de trabalho na construção Civil lideram ranking no oeste do Pará

Maior parte dos acidentes, segundo dados do Cerest tem relação com manuseio de instrumentos perfurocortantes.

Combater e encaminhar vítimas de acidentes de trabalho, em Santarém, oeste do Pará, e de mais 19 municípios é a missão do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), que no primeiro semestre de 2017, registrou 15 casos de investigação de acidentes graves, na região.

No topo do ranking aparecem os acidentes com trabalhadores da construção civil, com manuseio de instrumentos perfurocortantes. Em segundo lugar, trabalhos de condução de motocicletas onde há quedas e choques entre veículos. Em terceiro lugar, acidentes que envolvem agricultores com ataques de animais peçonhentos.

O coordenador do Cerest, Nilton Santos, explica que a missão do órgão não é só encaminhar e mediar a relação entre acidentado e empresa, mas também realizar ações de prevenção com palestras, capacitações e visitas técnicas, como forma de combater qualquer circunstância de trabalho. “Temos um calendário onde atendemos Santarém e região. Não ficamos somente aqui na sede. Ainda neste mês, passaremos uma semana no município de Monte Alegre e Prainha, junto a trabalhadores da saúde”, contou.

Divido em três polos, o centro atende a região do Baixo Amazonas, do Tapajós e Transamazônica. Na última quarta-feira (5), foram inauguradas as novas dependências do Cerest. “A necessidade de troca de sede se deu, principalmente, porque atendemos trabalhadores acometidos de acidentes de trabalho. Isso significa que é preciso ter acessibilidade 100%, o que não estava acontecendo no prédio antigo”, explicou Nilton.

O Cerest

O centro tem como finalidade o bem-estar dos trabalhadores, sejam eles urbanos ou rurais, individuais ou coletivos, formais ou informais, ativos ou inativos com ou sem vínculo empregatício. Sendo também articulador e organizador das ações intersetoriais, tornando polo irradiador de experiências de vigilância em saúde do trabalhador.

Novo endereço: Avenida Presidente Vargas, n° 635, bairro Prainha – Santarém/Pa.

Horário de funcionamento: 07h30 as 17h30 de segunda a sexta-feira.

Telefone para contato: (93) 3523-2143

