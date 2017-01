Acidentes de trânsito diminuíram em 2016

Segundo o Detran, ações de educação e fiscalização ajudaram no índice

A ação conjunta de educação e fiscalização da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), juntamente com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran/Pa) reduziram significativamente o número de autuações no Estado no ano passado, comparados aos dados do ano de 2015. De Janeiro a dezembro de 2015 foram lavrados 111.265 autos de infrações e, no mesmo período de 2016, os números apontam 93.628 autos, uma redução de 16%.

A direção do Detran, ao analisar esses dados, lembra que intensificou as ações de cunho educativo e as operações de fiscalização no trânsito, executadas de forma integrada com o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado e órgãos municipais. “Esses cuidados em integrar todas essas ações nos mostram que estamos no caminho certo”, comemora Andrea Hass, diretora geral da autarquia.

Com a redução das autuações, consequentemente houve uma diminuição dos acidentes de trânsito. Isso pode ser comprovado pelos números divulgados recentemente pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), segundo o qual, no ano de 2016, a unidade realizou 5.647 atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito. Uma queda de 1.852 casos, quando se compara com 2015, que teve 7.499 atendimentos registrados.

O Detran conta com um efetivo de 250 agentes de fiscalização e 50 agentes de educação para o trânsito. As ações de fiscalização foram intensificadas tanto na capital como no interior do Estado.

A diretora geral do Detran argumenta, ainda, que no decorrer do ano foi realizado um intenso e incansável trabalho de prevenção, com ações educativas nas escolas, vias e nos balneários, com a aplicação do curso de capacitação para agentes multiplicadores de educação para o trânsito, que tem como objetivo capacitar os professores e demais técnicos, de forma interdisciplinar, para ministrar a temática trânsito nas salas de aula.

“A fiscalização intensiva nas vias se faz necessária, mas ações educativas e o cumprimento das leis de trânsito são medidas essenciais para alcançarmos um trânsito seguro, garantindo o direto de ir e vir do cidadão”, acredita.

NÚMEROS

A instituição realiza todos os dias fiscalização com barreiras e isso tem contribuído bastante para essa redução. Um grande destaque é para as operações denominadas “Lei Seca”, “Cavalo de Tróia” e “Duas Rodas”, que têm conseguido quebrar a rotina de mortes no trânsito todos os finais de semana comuns ou prolongados em todo o Estado.

A operação Lei Seca, por exemplo, conseguiu no ano passado um aumento de 533% de apresentações em flagrantes por alcoolemia. Foram 60 operações desse tipo em 13 municípios paraenses (incluindo Belém), com 7.724 veículos fiscalizados. Um total de 1.358 condutores foram flagrados sob efeito de álcool e 605 foram apresentados a uma delegacia para lavratura de flagrante.

Já a “Operação Cavalo de Tróia” chegou a 12 municípios, com 18 condutores apresentados e 24 veículos recuperados. Como diz o próprio nome, a “Operação Duas Rodas” visa exclusivamente motos e ciclomotores. A atividade dessa ação chegou a 20 municípios, sendo que em 50 operações realizadas removeu das vias, 5 mil motos irregulares.

Com relação ao comparativo de acidentes dos anos de 2016 e 2015, divulgado pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, no ano passado os acidentes de motocicletas lideraram as estatísticas, com 2.695 casos, seguidos de colisão (1.826), atropelamentos (880) e acidentes de bicicleta (246).

Em 2015, a maioria das vítimas também foi de acidentes com motos (3.315), seguidos de colisão (2.477), atropelamento (1.291) e acidentes de bicicleta (416).

Já as infrações lavradas exclusivamente por agentes do Detran totalizaram nos dois anos: 1. Conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado: 23.380 em 2015 e 22.249 em 2016; 2. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem capacete de segurança: 13.040 em 2015 e 11.200 em 2016;

3. Dirigir veículo sem possuir CNH/PPD/ACC: 12.656 em 2015 e 9.430 em 2016.

