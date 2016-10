Ações LBV – Como ser sustentável?

As crianças de Belém aprenderam até como fazer bife de casca de banana!

Belém, PA — A ação do homem no meio ambiente vem ocasionando um verdadeiro desequilíbrio ecológico nas florestas, nas lagoas, montanhas e todo tipo de habitat que a fauna e a flora precisam para sobreviver. Como impedir que a situação do planeta não piore?

Dentre tantas ações, a LBV investe no presente para desenvolver um futuro com cidadãos preocupados e responsáveis com o planeta em que vivemos. Em todo território nacional, procura despertar em crianças, jovens, adultos e idosos a importância da valorização e da preservação do meio ambiente.

Uma dessas ações foi realizada na Escola de Educação Infantil Jesus, em Belém, PA, na última sexta-feira, E quer saber de uma coisa? As crianças aprenderam muuuuuita coisa!

O projeto “Eu tenho atitude sustentável” mostrou para os pequenos que — com criatividade — é possível transformar jornais, garrafas plásticas e embalagens de produtos diversos, que normalmente vão para o lixo, em… BRINQUEDOS, QUADROS e, até, objetos de decoração (as mães adoraram essa parte). “O projeto teve a intenção de conscientizar as crianças a buscarem formas de reduzir os impactos ambientais com atitudes sustentáveis de preservação da natureza, reaproveitamento de alimentos e reciclagem do lixo.”comentou a coordenadora pedagógica da LBV, Shirley Lima.

Nas oficinas, os pequenos produziram artesanatos e seus próprios brinquedos, lembrando: tudo confeccionado com materiais recicláveis. 😉 “Gostei muito dessa atividade de reaproveitamento do lixo. A gente fez brinquedos com a caixa de pasta de dente e eles todos ficaram tão bonitinhos”, disse a atendida Anna Lys da Silva, 6 anos.

Eles também aprenderam a como não desperdiçar os alimentos. “Tem que lavar bem a casca, passar no ovo e na farinha, aí depois é só fritar. Fica gostoso” explicou a atendida Larissa Santos, 4 anos.

Sobre a vivência de todo esse conhecimento, destacou a diretora Margarida Martins. “Esses conhecimentos são compartilhados não só com os alunos, mas, também, com as famílias. Justamente dessa forma que as ações serão aplicadas no dia a dia da comunidade. As atitudes de cada um de nós torná o nosso planeta sustentável.”

Em Belém, PA, a Escola de Educação Infantil, da Legião da Boa Vontade, está localizada na Travessa Padre Eutíquio, 1976 — Batista Campos. Para outras informações, ligue: (91) 3225-0071.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...