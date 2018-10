Acompanhe ao vivo a apuração do 1º turno das eleições 2018 no Pará e Brasil

Urna eletrônica Arquivo/Elza Fiúza/Agência Brasil/Agência Brasil

Em 20 estados e no Distrito Federal, termina a votação no primeiro turno. Eleitores continuam votando em seis estados. O Acre será o último, às 19h de Brasília.

Com o encerramento da votação, marcado para as 17h (horário local), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já dá início aos procedimentos para a divulgação dos resultados.

Os primeiros a ser conhecidos são os votos para governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Apesar de começarem a ser contados junto com os demais, os votos para presidente só começam a ser conhecidos quando for encerrada a votação no Acre.

Ao declarar o fim da votação, cada Tribunal Regional Eleitoral (TRE) começa logo em seguida a realizar a contagem dos votos de cada urna eletrônica, a partir do chamado boletim de urna.

O total da soma, atualizado a cada cinco minutos, é repassado eletronicamente ao TSE, que atualiza as informações sobre o resultado das eleições e as divulga em tempo real.

Acompanhe em tempo real a apuração das eleições 2018 no estado do PARÁ:

Resultado Eleição no BRASIL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...