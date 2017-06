Aconselhado pelo governador do Pará, Alckmin cancela viagem ao estado

“Governador paulista visitaria porto, estrada e projeto ferroviário destinado ao escoamento de grãos”

Geraldo Alcmin (PSDB) Já havia confirmado que visitaria o município de Novo Progresso!

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), o presidente do Instituto Teotônio Vilela, José Aníbal, e o deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP) fariam uma viagem nesta sexta-feira (16) ao estado do Pará. Visitariam um porto, percorreriam trechos de uma estrada e conheceriam um projeto ferroviário para o escoamento de grãos – Ferrogrão – elaborado pela consultoria EDLP. Os planos, no entanto, foram abortados após o governador paraense, o também tucano Simão Jatene, aconselhar Alckmin a deixar a visita para depois. Jatene disse a Alckmin haver confusão com a concessionária do porto que seria visitado e conflitos agrários no entorno da BR-163.

Para políticos da região de Santarém, Pará, o que Jatene fez foi afastar Alckmin de um local em que o governador paraense coleciona adversários. Santarém é o epicentro de um movimento que pleiteia a criação de mais uma unidade federativa: o estado de Tapajós, que se separaria do Pará.

Alckmin tem visitado outros estados como parte do seu sonho de se candidatar ao Planalto em 2018.

Fonte: ÉPOCA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...