Aconteceu- Cerimônia da Elevação de 1ª para 2ª Entrância na Comarca de Novo Progresso

O Desembargador do TJPA – José Maria Teixeira do Rosário (Foto) realizou a cerimônia para a Instalação da 2° Vara do Fórum na Comarca de Novo Progresso. O evento aconteceu nesta segunda-feira (30).

O Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, veio a Novo Progresso para a cerimônia de elevação da 1ª para 2ª entrância , para instalação da vara criminal da comarca de Novo Progresso, o evento aconteceu as 11:30 horas.

Com instalação da Nova Vara em Novo Progresso, a capacidade de processamento e julgamento na Comarca será duplicada, uma vez que, a comarca, contava com Vara Única para apreciação de feitos cíveis e Criminais. Dessa maneira, a nova unidade já instalada será exclusiva para feitos criminais, recebendo a denominação de Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, passando a Vara Única a receber a nomenclatura de Vara Cível da Comarca de Novo Progresso.

Leia Também:Desembargador marca data para cerimônia da Elevação de 1ª para 2ª Entrância na Comarca de Novo Progresso.

O evento aconteceu no prédio da comarca de Novo Progresso, contou com a presença de membros da OAB/PA Subseção de Novo Progresso , Prefeito Ubiraci Soares e populares.

Por Redação Jornal Folha do progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...