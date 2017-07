Aconteceu-Cerimônia de Juramento a Bandeira e Entrega de Certificados de Reservistas em Novo Progresso

Na manhã desta sexta-feira, 28 de Julho de 2017, 50 jovens foram dispensados da prestação de serviço militar, após cerimônia de Juramento à Bandeira Nacional realizada na Quadra do Ginásio de Esporte do Município de Novo Progresso.

A solenidade foi realizada pela Junta de Serviço Militar (JSM) , com a presença do Prefeito Macarrão (PSC), Secretaria Michelly P. Meuchi de Ação Social, vereadores, Policia Militar e da presidente da Junta Militar Sra. Janete, além das autoridades e demais secretários municipais.

O juramento à bandeira é uma cerimônia prevista no artigo 217 do Regulamento da Lei do Serviço Militar, em que o cidadão assume, diante do símbolo máximo da Pátria, o compromisso de estar à disposição do Exército Nacional em convocações emergenciais. No final da solenidade, a Junta de Serviço Militar de Novo Progresso realizou a entrega dos certificados de dispensa de incorporação – CDiS.

Todos os jovens que completarem 18 anos até o dia 31 de dezembro de 2017 ou anos anteriores, devem fazer o Alistamento Militar e devem se dirigir a Junta de Serviço, localizada em anexo a sala da Secretaria de industria e comercio do município.

Por Redação Jornal Folha do progresso (Foto Nardino filho ASCOM -PREFEITURA)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

