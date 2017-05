Acordo beneficia 19 mil famílias na zona rural do oeste paraense

Assistência técnica e extensão rural eram realizadas por ONGs, mas agora o trabalho foi retomado pela Emater

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) assinou um acordo de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para retomar oficialmente o atendimento a 19 mil famílias de mais de 30 assentamentos em 20 municípios do oeste do Pará. Há alguns anos a assistência técnica e extensão rural eram realizadas por organizações não-governamentais (ongs), por meio de editais de chamadas públicas, mas o próprio Incra e as comunidades se mobilizaram para solicitar a volta da Emater.

As equipes da Emater estão visitando cada propriedade para notificar os agricultores sobre a obrigatoriedade de regularizarem a situação documental no Tribunal de Contas da União (TCU).

“O assentado que não estiver com os documentos em dia fica bloqueado para o acesso a qualquer política pública, inclusive de atendimento da Emater. Estamos fazendo esse trabalho de notificação para que até agosto, pelo menos, essas famílias se liberem para que possamos emitir daps [declarações de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf) e elaborar projetos, entre outras ações”, explica o supervisor regional da Emater em Santarém, o técnico em agropecuária e economista Emivaldo Rebelo.

Na região de Santarém, o Acordo contempla oito municípios. Há cobertura, também, para a região do Tapajós e do Baixo Amazonas. A segunda etapa de trabalho, prevista para o segundo semestre, é de levantamento socioeconômico. O acordo foi assinado no último dia 10.

