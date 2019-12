Acordo entre Incra, UFPA e Ministério Público busca melhorar gestão agrária e ambiental no Pará

(Foto:Divulgação Incra) –A Superintendência Regional do Incra no Oeste do Pará em Santarém (Incra/ Oeste Pará), a Universidade Federal do Pará (UFPA) e Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) firmaram um Acordo de Cooperação

Técnica (ACT) com o objetivo aprimorar o mapeamento e a gestão agrária e ambiental no Estado do Pará.

Segundo o ACT, a parceria vai possibilitar o incremento da base de dados do Sistema Geográfico de Informação (SIG-Fundiário), bem como prevê a digitalização dos processos administrativos da autarquia e sistematização de Informações. A expectativa é que a parceria auxilie nas ações das instituições para a promoção da paz no campo.

A cooperação foi firmada pelo procurador-geral de Justiça do Pará, Gilberto Martins, durante encontro realizado em Belém, no edifício-sede do MPPA, no dia 13 de dezembro, com o superintendente regional do Incra no Oeste do Pará, Eugênio Gustavo Hamoy. O promotor de Justiça José Godofredo Pires, coordenador do Centro de Apoio Operacional Cível do MPPA, também participou da reunião.

A UFPA, também parceira na iniciativa de expansão do SIG-Fundiário, já havia assinado o termo de cooperação no dia 6 de dezembro, em solenidade na sua sede, em Belém. Além do superintendente do Incra no Oeste do Pará, estiveram presentes o reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, o diretor do Instituto de Ciências Jurídicas, José Heger Benatti, e o Coordenador Jurídico do IntegraData Amazônia, Girolamo Domenico Treccani.

SIG-Fundiário

O Sistema Geográfico de Informação Fundiário (SIG Fundiário) é uma plataforma computacional elaborada por equipe multidisciplinar da Universidade Federal do Pará (UFPA) em colaboração com o MPPA e o Tribunal de Justiça (TJ) do Estado do Pará. O SIG Fundiário busca promover a troca de informações entre órgãos públicos estaduais e federais.

Na UFPA, o SIG Fundiário está sob a responsabilidade da equipe do Laboratório de Integração de Informações Agrárias, Econômicas e Ambientais para Análise Dinâmica da Amazônia (Integradata).

Criado em 2015, com financiamento de cerca de US$ 1,6 milhão da Fundação Ford e da organização não governamental Climate and Land Use Alliance (Clua), o SIG Fundiário funciona como plataforma, que faz parte do banco de dados, com um grande número de informações fundiárias, desde a origem do patrimônio, até as diferentes destinações registradas nos órgãos de terra e em cartórios.

Com informações da UFPA

https://ww2.ufpa.br/imprensa/noticia.php?cod=12923

Assessoria de Comunicação Social do Incra/Oeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...