Acorrentado, homem realiza greve de fome pela inauguração do Hospital Regional do Tapajós

Antônio Dias está realizando o protesto em frente ao Hospital Regional. (Foto: Alécio Freitas/Portal Giro)

O homem, conhecido como jovem sonhador, faz tratamento oncológico em Santarém e pede que o HRT já inaugure oferecendo os serviços de alta complexidade.

Um homem de 50 anos, identificado Antônio Dias, mais conhecido como jovem sonhador, iniciou uma greve de fome na manhã desta quarta-feira (08), em frente ao Hospital Regional do Tapajós (HRT). Acorrentado pelas pernas e com uma faixa de protesto, Antônio pede que a Unidade seja inaugurada em sua totalidade de atendimentos e serviços.

Antônio tem câncer na garganta e há 2 anos fazer tratamento oncológico mensalmente em Santarém, no Hospital Regional do Baixo Amazonas e de acordo ele, cada visita à unidade hospitalar na cidade vizinha, gera custo entre transporte, estadia e alimentação.

“Estou representado todos os pacientes oncológicos que estão indo fazer tratamento em Santarém. Precisamos que o Hospital Regional do Tapajós funcione oferende esse tipo e tratamento a população, pois muitas pessoas necessitam”, relata Antônio

Ainda segundo Antônio a população já está cansada de ser enganada pelo governo que a cada semana informa uma nova data de inauguração do HRT e “essa data nunca chega. Nós estamos sendo enganados pelo governo, que não trata a gente como deveria, merecemos respeito”.

Ao Giro, Antônio relata que greve de fome irá durar três dias e que esse período ele consumirá apenas liquido. No local, existem algumas pessoas que se solidarizaram com a manifestação de Antônio e estão auxiliando ele para conseguir se manter apenas com liquido.

Inauguração da Unidade

No início desta semana, a diretora da 9ª Regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), Enfermeira Marcela Tolentino, anunciou que a inauguração do Hospital Regional do Tapajós (HRT), que estava prevista para hoje, dia 08 de julho, foi adiada para quinta-feira (09).



Hospital Regional do Tapajós. (Foto: Alécio Freitas/Portal giro)

Ainda conforme a Diretora, a presença do governador Helder Barbalho e sua comitiva está confirmada, além de deputados da região. O HRT não deve ser entregue em sua totalidade, apenas 30% de sua capacidade total entrará em funcionamento.

O hospital deve reforçar a estrutura de saúde pública estadual na luta contra a Covid-19 e outras especialidades médicas. Quando funcionando 100%, a unidade contará com 164 novos leitos.

Fonte: Portal Giro

Por: Moisés Sodré

