Acredite: antes de Didier Drogba, Corinthians sondou David Beckham

Em 2012, departamento de marketing falou com representante do jogador. Modelo de contrato era parecido com o de Ronaldo. Inglês, porém, não aceitou a proposta

Muito antes de abrir negociação com Didier Drogba, um dos maiores ídolos da história do Chelsea, o Corinthians teve um sonho ainda maior: contratar David Beckham.

Foi em 2012. Assim como o projeto para trazer o marfinense, a ideia também partiu do departamento de marketing. Na ocasião, porém, uma rápida resposta negativa do inglês fez com que o assunto fosse prontamente abortado.

Dois ex-dirigentes do Corinthians (Luis Paulo Rosenberg e Caio Campos) e um ex-colega de Beckham (o meia Marcelo Sarvas, com quem jogou no L.A. Galaxy) confirmaram a história ao GloboEsporte.com.

Veja abaixo a incrível história do dia em que o Corinthians foi atrás de David Beckham:

Tudo começou com a indicação de Marcelo Sarvas, meia brasileiro que atuou com Beckham por uma temporada no L.A. Galaxy, dos Estados Unidos.

– Eu estava sentado em um treino conversando com ele. Falei do Corinthians, que tinha jogado lá, contei sobre o clube, e ele se animou. Meu tio (Ilmar Schiavenato) era da oposição. Peguei o contato do Gobbi e do Rosenberg. Conversei com eles, trocamos emails e os coloquei em contato com empresário do Beckham – diz Marcelo, que se tornou amigo do craque.

Com o nome de Beckham à mesa, Luis Paulo Rosenberg e Caio Campos, que comandavam o departamento de marketing do Corinthians na época, passaram a estudar a possibilidade de contar com o astro inglês.

– O conceito seria parecido com a vinda do Ronaldo. Ele ganharia 80% do patrocínio e o Corinthians ficaria com 20%. Eu tinha acenado com essa possibilidade, inclusive de usar a mulher dele também para fazer propaganda. O Ronaldo não foi envolvido na negociação, nem chegamos a falar com ele na época para ver se ajudaria – conta Rosenberg.

Certo. Com o objetivo traçado, chegou a hora de formalizar a proposta para o marido da ex-spice girl Victoria Beckham.

– Falamos direto com o empresário dele, fizemos proposta, mas não foi financeiramente impactante para atraí-lo. O Fabiano Farah, que trouxe o Ronaldo para o Corinthians, também estava no circuito. Beckham conhecia bem o Brasil por causa do Ronaldo e do Roberto Carlos. Ele sabia do Corinthians pela importância do clube no Brasil e pelos amigos dele que jogaram no time – lembra Caio Campos.

– A ideia de trazer o Beckham não chegou a ir para o futebol porque primeiro queríamos saber se teria alguma viabilidade. Tentamos mesmo, mas ele não quis vir para o Brasil. Lembro que teve a ver também com o estilo de vida. Ele estava querendo parar de jogar já. Seria o último contrato dele – recorda Rosenberg.

Para Marcelo Sarvas, faltou mais empenho do Corinthians em tentar contratar o astro inglês.

– Depois de algum tempo, falei com o Beckham de novo e ele disse que a proposta não foi atrativa e que não recebeu contra-proposta. Ele esperava mais do Corinthians. Ele queria mesmo ir para o clube. Se o Corinthians tivesse chegado com os dois pés no peito, o Beckham teria sido contratado. Eu ia ficar realizado se desse certo. Ele sabe muito do futebol brasileiro, é apaixonado pela nossa cultura, até ia em loja brasileira e trazia guaraná para a gente – lembra Marcelo, que hoje atua no D.C. United, dos EUA.

No começo de 2013, David Beckham trocou os Estados Unidos pela França. O meia atuou no Paris Saint-Germain por mais cinco meses, quando decidiu se aposentar dos gramados sem ter vestido a camisa do Timão.

Fonte: Globo Esporte.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...