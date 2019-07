Acusada de matar companheiro com furada de espeto de churrasco nos olhos é presa

Com informações da Polícia Civil Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após dias de investigação, as testemunhas que prestaram socorro à vítima, foram localizadas. Em depoimento à Polícia Civil, confirmaram autoria do homicídio.

No dia 20 julho de 2019, em razão do traumatismo craniano, a vítima não resistiu o ferimento e morreu.

Com um espeto de churrasco, Elaine atingiu Thiago Willians, na região dos olhos, fato ocorrido no dia 16 de julho de 2019.

