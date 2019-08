Acusada de matar mulher a tiros no Pará vai para regime domiciliar

Pena será cumprida durante 180 dias(Foto:Reproudção)

Karen Kelle Oliveira Bortoleto, que estava presa no município de Uruará, no oeste paraense, desde o dia 22 de julho pelo assassinato de Raquel Adriene dos Santos, teve a pena convertida em prisão domiciliar. A decisão foi tomada pela Justiça do município durante audiência de custódia realizada no dia 24 de julho. O juiz entendeu que a acusada, que tem filhos pequenos (um de quatro e outro de oito anos), precisaria dar suporte às crianças.

A criança de quatro anos ficará sob responsabilidade da acusada e a de oito anos, com a avó.

A acusada cumprirá prisão domiciliar pelo período de 180 dias, conforme estabelecido em audiência. A guarda dos dois filhos poderá ser suspensa e até retirada da acusada, dependendo do parecer do relatório. O documento deverá ser entregue no prazo de 30 dias a contar da notificação do Conselho.

Familiares da vítima, no entanto, alegam que a acusada é um risco para as crianças. De acordo com eles, no dia do crime, Karen fez ameaças às filhas mais velhas de Raquel, que foi morta na frente dos filhos.

A decisão da Justiça foi amparada pela lei 13.257/2016, que estabelece princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância. O juiz solicitou ao Conselho Tutelar de Rurópolis, município do sudeste paraense, onde a acusada mora, que seja elaborado um relatória social sobre a situação das crianças.

O crime aconteceu no km 140 da rodovia BR 163. A vítima foi morta com dois disparos de arma de fogo, em um comércio onde trabalhava. Na delegacia, a acusada disse que a vítima teria um caso com seu pai e que esta era a motivação do crime. Mas parentes da vítima, entretanto, afirmam que a versão contada pela acusada é falsa e que ela estaria mentindo para proteger alguém.

Durante a prisão, a polícia encontrou, com a acusada, um revólver, calibre 38, e quatro munições, duas deflagradas e duas intactas, que estavam dentro do armamento. Foram achadas ainda mais seis munições excedentes. Os policiais também acharam com Karen uma quantia de aproximadamente R$ 1 mil.

Por: Redação Integrada

05.08.19 16h51

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...