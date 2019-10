Acusado de abusar sexualmente de criança de 10 anos é preso no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução)-Acusado convivia com a família da vítima

José Wilson Sousa da Costa foi preso pela Polícia Civil acusado de estupro de vulnerável continuado e exposição de criança a material pornográfico. A captura do criminoso foi efetuada na última quarta-feira (2), na BR 422, em Tucuruí, no sudeste do Pará, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Na Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Tucuruí, foram apuradas as circunstâncias do crime de estupro de vulnerável cometido por José Wilson Costa contra uma criança de apenas 10 anos. A vítima era rotineiramente abusada sexualmente dentro de sua própria casa. Segundo consta nos autos do processo, o acusado convivia com a família da vítima. Ele realizava trabalhos de jardinagem na residência e se aproveitou da confiança dos moradores da residência para praticar o ato criminoso contra a criança.

Como a família da vítima não conseguiu confirmar a identificação completa do acusado durante Inquérito Policial, fornecendo apenas o primeiro nome do suspeito, foi iniciada investigação policial para tentar localizar o criminoso. Em seguida, a equipe da DEACA conseguiu encontrar e fotografar José Wilson Costa. Ao mostrar a imagem dele aos familiares da vítima, foi comprovada a identidade do acusado.

Na época do crime, ao ser confrontado pela mãe da vítima em relação ao cometimento do abuso sexual contra a criança, José Wilson Costa

fugiu do município. Ele permaneceu escondido em Parauapebas, também no sudeste paraense, até dois meses atrás. Ao retornar para Tucuruí, acreditando que não seria mais preso, foi surpreendido pela DEACA da localidade e detido.

A ação foi realizada pela equipe DEACA em parceira com a Superintendência, ambas de Tucurui, sob comando da delegada Moema Sarmento. José Wilson Costa já está à disposição da justiça.

