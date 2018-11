Acusado de agressão ao prefeito de Itaituba se entrega a polícia

(Fonte e fotos- Portal Giro)- O funcionário de uma empresa de disk entulho de Itaituba, acusado de agredir o atual prefeito de Valmir Climaco, com uma paulada, se entregou a polícia ainda na manhã desta quinta-feira (1).

Ele foi identificado como Deone Silva Nascimento, de 35 anos, e já está preso na cela da delegacia de Polícia.

Uma grande quantidade de pessoas ligadas ao prefeito estiveram presentes na delegacia.

De acordo com a patroa do acusado, após o crime ele chegou na empresa desesperando e dizendo que iria embora, porém, teria sido orientado a se entregar para a polícia.

Fotos mostram as marcas de sangue no veículo utilizado pelo prefeito.

A agressão

Valmir Climaco foi agredido na manhã desta quinta-feira (1).

A agressão ao prefeito aconteceu na manhã desta quinta-feira (1), por volta das 9h30, nas proximidades de sua residência/fazenda no km 07 da rodovia. Segundo informações confirmadas pela polícia, o agressor estava jogando lixo no local e recebeu uma reclamação do prefeito. A paulada teria sido dada após Valmir virar de costas.

De acordo com informações, Valmir estava sozinho no momento da agressão e, após ser atingido pela paulada, ainda conseguiu dirigir até sua casa para pedir ajuda. Ele foi socorrido e levado para um hospital particular da cidade, Dom Bosco.

Estado de saúde de Valmir

Pessoas próximas informaram ao Giro que Valmir está consciente e seu estado de saúde é estável, ele sofreu uma fratura no braço e um corte grande na cabeça. Segundo Valmir Filho, estão avaliando a possibilidade de encaminhamento para Santarém devido a fratura.

