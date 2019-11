Acusado de assassinar delegado é preso em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a Polícia Civil, Roni, que já tinha sido condenado há 17 anos de reclusão e atualmente estava foragido do sistema penitenciário, foi encontrado e preso no bairro São Félix, também em Marabá, a partir de uma ação conjunta de policiais civis e militares.

A Polícia prendeu na última quinta-feira (21) Roni Moura Eleotério, acusado de ser um dos envolvidos em um roubo ocorrido nas proximidades da vila Santa Fé, em Marabá, e de ser um dos autores do assassinato do delegado André Albuquerque, em 2010. A vítima do assalto foi um empresário, que teve a quantia de R$ 7 mil roubada, além de joias e aparelhos celulares.

You May Also Like