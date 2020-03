Acusado de assassinar ex-companheira e enteada de cinco anos é condenado a 39 anos de prisão

(Foto:Reprodução) – Crime ocorreu no município de Cametá em 2016

O réu Ricardo Duarte Moraes foi condenado a 39 de prisão, em regime inicialmente fechado, pelos crimes de homicídios qualificados e estupro de vulnerável. Ele é acusado de assassinar a ex-companheira Luciane de Nazaré do Carmo e a enteada de apenas cinco anos de idade, à época do crime, em 2016, no município de Cametá, na região do Baixo Tocantins. Ele também cometeu violência sexual contra a criança.

O júri ocorreu no Fórum da Comarca, no último dia 11 de março, por meio do Tribunal do Júri de Cametá, sob presidência do juiz Marcio Campos Rebello.

De acordo com o processo, mãe e filha se mudaram dias antes do crime para um residencial no bairro da Primavera, em Cametá.

No dia 14 de julho 2016, a mãe da Luciane foi informada pela patroa que a filha estava faltando ao trabalho e não teria mais dado notícias. A mãe foi até a casa de Luciane e da neta e lá foi informada que as duas haviam sido levadas por um homem encapuzado e armado com faca. Desde então, estavam desaparecidas. Conforme os autos, no dia 16 de julho de 2016, os corpos das vítimas foram encontrados no conjunto habitacional Primavera.

Luciane foi atingida por golpes de faca na região do pescoço e abdômen e a criança na região cervical. A menina também sofreu violência sexual. Durante as investigações, ficou comprovado, por meio de testemunhas e também com o laudo pericial, a presença de liquido seminal na rede em que a criança dormia, compatível com o material biológico de Ricardo.

