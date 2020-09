Acusado de assassinar PM é morto pela polícia nesta terça-feira (22)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A PM afirma que ainda faz buscas na área pelo outro envolvido no crime que estaria escondido no local. Um helicóptero sobrevoa a área e auxilia nas buscas.

O suspeito ainda não teve a identidade revelada, mas segundo a PM ele acabou evoluindo a óbito após ser atingido durante uma troca de tiros. O acusado estaria escondido em uma área de mata, conhecida como Cherolen, na avenida Martinho Monteiro, e, ao se deparar com os policiais que faziam buscas, teria reagido. Ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos, evoluindo a óbito ainda no local. O corpo foi removido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC).

O acusado de matar o sargento Valentim, na tarde da última segunda-feira (21), no bairro da Pedreira, foi morto pela polícia na manhã desta terça (22) em Benevides. As informações foram confirmadas pela Polícia Militar (PM).

