Acusado de comandar ataques contra policiais é recapturado em Marapanim, no Pará

Segundo investigações, o homem é suspeito de exercer cargo de importância em uma organização criminosa atuante no estado.

Um homem acusado de integrar organização criminosa foi preso em ação deflagrada em Marapanim, no nordeste do Pará. Segundo investigações, o homem é apontado como responsável por coordenar ataques contra policiais. As informações forma divulgadas nesta quarta-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar, denúncias apontaram que o foragido do sistema penitenciário estava escondido no bairro Conquista, no distrito de Marudá. Policiais seguiram em diligência até o local e efetuaram a recaptura do acusado.

Segundo investigações, o homem é suspeito de exercer cargo de importância em uma organização criminosa atuante no Pará. O foragido foi conduzido à Delegacia de Polícia de Marapanim, e após a realização dos procedimentos cabíveis, ele foi reconduzido à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

