Acusado de cortar pescoço de mototaxista é preso depois de apanhar

(Foto: Mauro Ângelo/Diário do Pará) -Waldemir Júnior negou ter assaltado e cortado o pescoço do mototaxista. Disse que apenas alugou a moto em que estava.

Foi preso na manhã de ontem um suspeito de participar do roubo de uma motocicleta que acabou em ferimento grave em Icoaraci, distrito da Grande Belém. O crime aconteceu na tarde de domingo (1º) e Waldemir Júnior Alcântara de Souza, 19 anos, foi encontrado com a moto roubada, mas diz que não sabia da procedência ilegal do veículo.

Por volta de 13h de domingo, o mototaxista Sidney Malheiros Monteiro, 40 anos, aceitou uma corrida no bairro do Cruzeiro, mas ao chegar na travessa Andradas com a Sétima Rua, no bairro Ponta Grossa, o cliente anunciou assalto, levando a motocicleta e ainda usou uma faca para cortar o pescoço de Sidney.

A vítima foi resgatada e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci, de onde foi levada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Segundo o irmão da vítima, Vicente Malheiros, o mototaxista passou por uma cirurgia na noite do mesmo dia e até o início da tarde de ontem estava em estado grave, mas estabilizado.

“Queremos que Justiça seja feita e que a Polícia encontre os suspeitos do crime. Vamos levar as fotos do preso para que meu irmão possa fazer o reconhecimento, no hospital”, disse o irmão.

NEGOU

O suspeito, Waldemir Júnior, foi pego quando outros mototaxistas da área reconheceram a motocicleta de Sidney, do modelo Honda Titan de cor vinho. Então, decidiram perseguir Waldemir e chamar policiais militares, que acompanharam o caso e prenderam o acusado. Waldemir chegou a ser espancado pela população antes de a guarnição chegar no local. O preso é natural do Suriname, mas veio ao Pará ainda criança. À Polícia, alegou não ter envolvimento com o crime, mas que um homem teria oferecido a motocicleta para venda por R$ 500, o que ele considerou suspeito e decidiu apenas alugar o veículo por um dia a R$ 25.

Ele segue preso na Seccional Urbana da Polícia Civil de Icoaraci e responde por receptação de veículo roubado. As investigações continuam para descobrir se ele teria envolvimento com o assalto e ferimento do mototaxista ou para identificar os responsáveis pelos crimes.

(Alice Martins Morais/Diário do Pará)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...