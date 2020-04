Acusado de crimes no Pará, ‘estuprador em série’ é preso em Teresina

(Foto:Reprodução/Polícia Civil do Piauí) – Ele responde a crimes de estupro, roubo, tráfico, formação de quadrilha e outros

Foi preso em Teresina, no último domingo (5), Samuel Cruz dos Santos, acusado de envolvimento a um assalto a uma agência bancária do município de Pindaré-Mirim, no Maranhão. A ficha extensa de Samuel, principalmente no Pará, entretanto foi o que chamou atenção das autoridades do Piauí: o homem é suspeito de praticar dois estupros em menos de 48 horas na capital.

De acordo com o delegado Matheus Zanatta, da Gerência de Polícia Especializada (GPE), ele é suspeito de cometer pelo menos 20 estupros em quatro estados do país e é considerado um “estuprador em série”. “Ele confessou os dois roubos seguidos de estupros praticados em Teresina. E confessou também estupros praticados em Santa Inês (MA), Araguaína, no Tocantins”. Ainda segundo a polícia, ele é suspeito de cometer mais um estupro em Teresina e outro na cidade de Pio IX, no Piauí. No Pará, de acordo com o site do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Samuel tem uma ficha criminal extensa, que inclui estupro, roubo, formação de quadrilha e tráfico nas cidades de Parauapebas, São Miguel do Guamá, Santa Maria do Pará e outras.

Segundo a polícia do Piauí, o modus operandi dos crimes de Samuel tornavam os casos ainda mais cruéis: ele amarrava as vítimas e obrigada os familiares delas, também amarrados, a presenciarem os atos. Além disso, ele também filmava a violência sexual.

“No Pará, além de praticar o estupro, ele era muito violento. Era foragido do sistema prisional, já tinha tentado outras fugas, era de alta periculosidade e foi preso em 2015 por ter matado um policial civil do Pará aqui em Teresina”, relatou o gerente de polícia especializada, delegado Matheus Zanatta.

O delegado ainda afirma que foram encontrados com o criminoso pedaços de pano usados para amarrar as vítimas e o documento do namorado de uma das vítimas estupradas, além de um aparelho de TV, que foi roubado após a violência sexual.

Samuel está agora à disposição da Justiça e deve permanecer preso no sistema penitenciário até o término da investigação.

