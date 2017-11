Moto Taxista-Acusado de estuprar menina ao lado de shopping pega 16 anos de prisão

A Justiça do Pará condenou a 16 anos de prisão Augusto das Chagas Ferreira Júnior, de 33 anos, acusado de abusar sexualmente de uma crinaça de 6 anos no último mês de março, em Belém. O crime ocorreu no pátio de uma construtora localizada nas proximidades de um shopping na avenida Centenário, no bairro de Val-de-Cans.

Augusto era amigo da mãe da vítima, e havia levado a menina para passear no shopping. Câmeras de segurança do local flagraram os dois juntos, lanchando e fazendo compras. Na saída, Augusto levou a criança ao pátio da construtora, onde iniciou os abusos.

Segundo as investigações, não houve penetração, mas ele chegou a tocar as partes íntimas da menina, além de filmar e fotografar a criança nua, o que é considerado pela Justiça como estupro de vulnerável.

Augusto foi preso no dia 30 de março. O caso tramitou pela vara especializada de crimes contra crianças e adolescentes de Belém. Ele deverá cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

(Com informações do TJPA)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...