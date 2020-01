Acusado de estupro é esquartejado e queimado em praça no Amazonas

População se reúne para ver acusado sendo queimado(Reprodução/Facebook)

Vídeos de partes do corpo sendo incineradas foram divulgados por sites do Amazonas; rapaz de 28 anos estava preso e foi retirado da delegacia.

Um caso horrível de violência marcou a sexta-feira (17) do pequeno município de Fonte Boa, no Amazonas. Um suposto estuprador foi retirado da delegacia local, esquartejado e queimado em uma praça local.

Vídeos de partes do corpo do suspeito sendo queimadas foram divulgados por sites de notícia do Amazonas.

O homem assassinado se chamava Ronald Gomes Borges, de 28 anos. Ele teria estuprado e matado uma menina de 10 anos, moradora do município.

Moradores locais, revoltados com o estupro, invadiram e queimaram a delegacia local, da qual retiraram o preso.

Os pneus utilizados para queimar o corpo foram colocados na frente da delegacia. Uma pessoa teria sido baleada no incidente, mas ainda não se sabe sua identidade.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar do Amazonas, o policiamento no município foi reforçado para evitar novos tumultos.

Cidade de Fonte Boa fica a mais de 600 km da capital Manaus



Por:Joyce Ribeiro e Marcos Rogério Lopes, do R7

18/01/2020 – 12h29

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...