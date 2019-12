Acusado de estupro é preso durante fiscalização de carro em Santarém

Autor: Diário Online;terça-feira, 17/12/2019, 14:43 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem acusado de estupro foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última segunda-feira (16), no km 995 da BR 163, no município de Santarém.

