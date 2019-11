Acusado de extorquir produtor rural é preso em Redenção

A partir dos fatos, Paulo foi preso preventivamente e está à disposição da justiça. Redação Integrada 23.11.19 12h09 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem identificado como Paulo Martonio de Aguiar Simão foi preso na tarde da última sexta-feira (22), em Redenção, sudeste do Pará, pela Delegacia de Conflitos Agrários (Deca). Ele é acusado de extorquir um produtor rural ao prometer, em troca do dinheiro, evitar que um grupo sem-terra que foi retirado do local través de ordem judicial de reintegração de posse retornasse às terras reintegradas. Em depoimento, o suspeito admitiu o crime alegando que mandava mensagens ao agricultor “pedindo uma ajuda”.

