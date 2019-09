Acusado de falsificação no Maranhão é preso em Parauapebas, sudeste do Pará

Em Parauapebas, Polícia Civil cumpriu, na quarta-feira (25), o mandado de prisão de Elisamar Sousa Costa pelo crime de falsificação de moeda, em São Luís, no Maranhão.(Foto:Reprodução)

Elisamar Sousa Costa foi detido por ser suspeito de ter furtado uma casa. Na delegacia foi constado que ele possuía um mandado de prisão da Justiça do Maranhão pelo crime de falsificação de moeda.

Elisamar foi preso em Parauapebas suspeito de ter furtado uma casa. Na delegacia, a vítima do furto não registrou o crime. De acordo com a Polícia, após consulta no sistema da delegacia, foi constatado que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça do Maranhão contra Elisamar Sousa.

O acusado foi preso e encaminhado para a carceragem no bairro de Rio Verde, em Parauapebas, e está à disposição da Justiça.

