Acusado de feminicídio é condenado a 20 anos de prisão em Santarém

(Foto:Divulgação)- Segundo o Ministério Público, José Souza matou a ex-companheira a facadas, em 2011

O motorista José Pereira de Souza foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado (Divulgação)

O motorista José Pereira de Souza, 43 anos, foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado pelo Tribunal do Júri de Santarém, nesta quinta-feira (13). Ele é acusado de ter matado a ex-companheira, com golpes de faca, em fevereiro de 2011. Cristiana França Gomes era ex-dançarina de banda musical e foi morta com três golpes de faca. O acusado fugiu para o Amazonas após o crime.

Segundo denúncia do Ministério Público, o casal havia se separado e José tentava reatar, mas queria que a jovem dançarina – à época com 22 anos – fosse morar com ele em Manaus. Ela recusou e após uma discussão, José aplicou as facadas mortais. Seis meses após o ocorrido, o acusado foi preso quando trabalhava como motorista de uma empresa de ônibus da capital amazonense. Ele responde a outro processo naquela capital, também de homicídio.

O júri foi presidido pelo juiz Gabriel Veloso de Araújo. O promotor Ramon Furtado Santos atuou na acusação. Na defesa, atuaram os advogados de Manaus Klinsmann da Silva Muller e Rubermar Rocha de Lucena.

Com informações do TJPA

