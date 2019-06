Acusado de homicídio é preso pela PRF de Santarém durante vistoria em ônibus na BR-163

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a PRF, foi feito o uso de algemas a fim de preservar a integridade física da equipe de serviço e João Mota da Rocha teve sua integridade física preservada. Os bens pessoais de João foram entregues ao seu irmão Jocivaldo Mota da Rocha, com a autorização do preso.

De acordo com a PRF, ao conferir a documentação dos passageiros verificou que havia mandado de prisão expedido pelo juiz Silvio Cesar dos Santos Maria, contra João Mota da Rocha, por crime de homicídio praticado em 2002, no município de Medicilândia.

Um homem acusado de homicídio foi preso por policiais da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Santarém, oeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (28), durante vistoria em um ônibus que saiu do Terminal Rodoviário com destino ao município de Uruará, região Sudoeste.

You May Also Like