Acusado de homicídio em Castelo de Sonhos é preso ao procurar atendimento médico em Novo Progresso

Policia Militar prende acusado de homicídio de Castelo de Sonhos (Foto:Grupo noticias do Eder Rodrigues)

Foi preso no hospital de Novo Progresso o acusado de ter assassinado a facadas o nacional Leandro Da Costa Borges de 28 anos, em Castelo de Sonhos.

O Crime aconteceu na rua Santo Antônio neste final de semana em Castelo de sonhos. A polícia acredita na hipótese de luta corporal e o acusado veio até Novo Progresso procurar atendimento médico.

A prisão de Adeladio Gomes da Costa de 41 anos, aconteceu quando a guarnição composta pelos Sargento Júnior, Cabo De Sousa e Soldado Mafra, foi chamada após o acusado ter procurado atendimento no Hospital Municipal de Novo Progresso. Ele tinha ferimento de faca.

Adeladio Gomes da Costa de 41 anos, foi preso e ficou internado sob custodia da Policia Civil.

Nesta terça-feira (28), acusado já foi apresentado a Polícia Civil para as providências cabíveis.

Por Jornal Folha do Progresso com informações do Sub Ten CRUZ

