Acusado de latrocínio é preso em Rondon do Pará

Jovem de 22 anos foi preso durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 106 da BR-222

Na tarde desta quarta-feira (18), um jovem de 22 anos foi preso durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 106 da BR-222, em Rondon do Pará, no sudeste paraense. De acordo com informações da PRF, a abordagem ocorreu por volta das 13h, já que o homem conduzia uma motocicleta sem emplacamento e não utilizada o capacete de segurança.

Ao ser questionado, o condutor alegou não possuir documento de identificação ou documentação do veículo. O jovem foi então conduzido para o Fórum do município, onde foi encontrado um mandado de prisão em aberto pelos crimes de latrocínio e corrupção de menores.

O home foi preso e conduzido ileso para a Delegacia de Polícia de Rondon do Pará. A identidade do acusado não foi revelada.

