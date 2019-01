Acusado de matar 8 é preso no Pará após apelo internacional

(Foto: Reprodução) -A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Polícia Civil, prendeu nesta quinta-feira (24), José Edmundo Ortiz Vergolino, acusado de ser o mandante da execução de oito trabalhadores rurais, ocupantes da Fazenda Ubá, em 1985, no município de São João do Araguaia, no sudeste paraense. Ele foi preso no município de Marabá, no sudeste paraense.

Os levantamentos que levaram à prisão do acusado foram realizados pela Assessoria Policial da Segup, que atenderam a um clamor internacional, já que o caso da Fazenda Ubá foi levado à Comissão Internacional de Direitos Humanos (CIDH), instância que chegou a condenar o Brasil e o Pará pelo episódio.

O acusado chegou cumprir pena no ano de 2006, no presídio de Marabá e pouco depois teve concedida a prisão domiciliar. No ano de 2007 as Câmaras Criminais Reunidas concederam alvará de liberdade provisória a José Edmundo. Somente no ano de 2017, foi expedido um novo mandado de prisão definitivo, pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, com a condenação de 152 anos de reclusão, que até então não havia sido cumprido.

(Com informações da Segup)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...