Acusado de matar esposa, Hélio Gueiros Neto tem habeas corpus negado

Os desembargadores negaram à unanimidade, na manhã desta segunda-feira (7) o pedido de habeas corpus para Hélio Gueiros Neto. O réu é acusado pelo Ministério Público de feminicídio contra Renata Cardin. O julgamento começou na sessão do dia 26 de junho, mas foi suspenso após pedido de vista da desembargadora Vânia Silveira.

A magistrada ressaltou que não existia constrangimento ilegal do acusado, como pretendia a defesa. Para a desembargadora, não se vislumbrou nenhuma ilegalidade do juízo do primeiro grau ao ter autorizado a inclusão nos autos de um laudo cadavérico particular, produzido após exumação do corpo da vítima, Renata Cardin.

Sobre a validade ou não do laudo, a desembargadora esclareceu que caberá ao juiz do processo analisar o conteúdo probatório durante a instrução penal que vai apurar as circunstâncias da morte da vítima.

O neto de Hélio Gueiros foi denunciado pelo Ministério Público do Pará pelo crime de feminicídio. Ele é acusado de matar Renata Cardin, sua esposa, em 2015.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...