Acusado de matar humorista Ricardo Bomba é condenado a pena de restrição de direitos

Humorista é espancado e morre em Belém. — Foto: Reprodução

Segundo a Justiça, réu confessou o crime e teve a pena atenuada. Promotoria informou que não vai recorrer da decisão.

A Justiça do Pará condenou Hilton Soares Souza, acusado de matar o humorista Ricardo Soares, o Ricardo Bomba, a pena de um ano de restrição de direitos. A decisão, assinada pelo juiz Raimundo Moisés Alves Flexa, foi proferida na tarde desta quinta-feira (17).

Segundo a Justiça, como o réu confessou o crime em depoimento, ele teve a pena base de um ano e meio reduzida em seis meses. O período de prisão restante foi convertido em restrição de direitos, ou seja , não será cumprida em um presídio. A pena terá uma série de restrições que ainda serão definidas pela Vara de Execuções Penais.

No julgamento, a defesa do réu alegou que as agressões ao humorista foram feitas em legítima defesa. Já a promotoria entendeu que houve um excesso culposo por parte do réu e, por conta disso, ele deveria ser condenado.

A promotoria de Justiça informou que não pretende recorrer da sentença, por considerar que ela foi definida dentro do que determina a lei.

Entenda o caso

Ricardo Bomba morreu após se envolver em uma briga, em maio de 2019, no conjunto Pedro Teixeira, no bairro do Coqueiro. Segundo relatos de testemunhas repassados à polícia, Ricardo estava bebendo próximo à praça principal do conjunto quando teve início uma briga entre ele e Hilton. O acusado derrubou o humorista, que caiu e bateu a cabeça na calçada. Em seguida, o agressor deu vários chutes na cabeça da vítima. Imagens gravadas de celular registraram a briga.

Por G1 PA — Belém

