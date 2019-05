Acusado de matar PM no Tenoné é preso

(Foto:Reprodução/Ary Souza)-Ele é suspeito de dar apoio na ação criminosa

Um dos acusados de matar o Sargento Silva na manhã da última quinta-feira (16) no bairro do Tenoné foi preso na noite de ontem. Identificado como Luiz Ricardo Assunção da Silva, o acusado foi ouvido na Divisão de Homicídios (DH) na manhã desta sexta-feira (17) e, em seguinda, conduzido para o sistema prisional.

Luiz é acusado de dar apoio na execução do PM da ativa, que foi morto fardado quando estava a caminho do trabalho, às 7h20. No depoimento, ele assumiu que o crime foi previamente planejado e contou com a colaboração de outras cinco pessoas. A Polícia informou que todos os outros suspeitos já foram identificados, mas nem todos capturados.

Fonte:Redação Integrada

